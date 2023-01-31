Более 65 млн рублей получит Самарская область на восстановление лесов

Средства на восстановление лесов региону выделят из федерального бюджета Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская область получит более 65 млн рублей на восстановление лесов. Средства выделят из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Сохранение лесов».

– Главная причина негативного воздействия на лесной фонд – пожары. Основная причина их возникновения – антропогенный фактор. Это неосторожное обращение с огнем, неправильное использование костров в лесу, умышленные поджоги, – говорит генеральный директор АНО «Сад Памяти», председатель ВОД «Волонтеры леса» Ольга Степченко.

В регионах ежегодно проводят лесовосстановительные работы. К примеру, весной – в рамках проекта «Сад памяти», а осенью – «Сохраним лес». В поддержку этих акций также запустили всероссийское общественное движение «Волонтеры леса». По словам Ольги Степченко, в 2023 году в Самарской области планируют восстановить более 806 тысяч га леса.

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