Зарплата самарских ювелиров выросла на 4%

Ювелиры стали более востребованы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжает развиваться ювелирная школа. Зарплата специалистов за год увеличилась на 4%.

По информации Авито Работа, жители областного центра стали чаще интересоваться профессией ювелира. Активность соискателей увеличилась на 30%. Аналитики связывают данную тенденцию с ростом числа онлайн-каналов продаж ювелирных изделий. Работодатели заинтересованы в монтирощиках, восковщиках, закрепщиках и полировщиках.

Средняя зарплата в отрасли – до 65 тысяч рублей. При этом, уровень дохода будет зависеть от опыта работы и квалификации. Эксперты подчеркивают, что в январе сразу в трех городах ювелиры стали самыми высокооплачиваемыми сотрудниками.

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