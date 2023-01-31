Жительницы Самарской области могут принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество»

Мероприятие объединяет женщин, которые воплощают в жизнь идеи, направленные на построение здорового общества

Жительницы Самарской области могут принять участие во 2-м Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Для этого они должны представить свои инициативы, направленные на построение здорового общества. Об этом сообщили в правительстве губернии.

Отбор будет проходить по нескольким номинациям. В их числе: «Технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни», «Благополучие семьи», «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер», «Ментальное здоровье». Прием заявок уже стартовал.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку на платформе проекта. Победители и финалисты смогут продвинуть свои проекты и презентовать их на ПМЭФ-2023. Они также примут участие в ведущих экономических форумах и пройдут образовательную программу «Лидерство в сфере общественного здоровья».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.