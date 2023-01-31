В Самаре разработали план мероприятий к Году педагога и наставника

План включает в себя мероприятия не только в сфере образования. Фото: администрация Самары

В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В Самаре на заседании городского общественного совета по вопросам образования обсудили план мероприятий.

— Мы постарались разработать межведомственный план, который повысит престиж педагогической деятельности и наставнической работы. В ближайшее время он будет доработан, и мы приступим к его реализации, — сообщила Елена Лапушкина.

Также глава города отметила, что педагоги и наставники являются основой любого общества, ведь они закладывают нравственные основы и обучают навыкам своих учеников. По ее словам, обучение и воспитание новых поколений – залог развития города, региона и всей страны.

В Самаре наставничество развито во многих отраслях, поэтому план включает в себя мероприятия не только в сфере образования. Наставническая работа проводится и на предприятиях, заводах, в социальной сфере и здравоохранении.

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