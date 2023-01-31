За отказ платить алименты и работать многодетную мать отправили под арест в Самарской области

Жительница региона продолжала вести асоциальный образ жизни и игнорировать решение суда. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Хворостянском районе Самарской области многодетную мать, лишенную родительских прав, отправили под арест на двое суток за неуплату алиментов. Женщина накопила долг в 400 тысяч рублей.

— Жительница региона продолжала вести асоциальный образ жизни и игнорировать решение суда о выплате алиментов. За неисполнение обязательств должницу привлекли к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ на 120 часов. Однако от них женщина уклонилась и не пришла в нужное место. Тогда суд признал ее виновной и назначил наказание уже в виде двух суток ареста.

Если многодетная мать не исправится и продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ее уже будет ждать уголовная ответственность.

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