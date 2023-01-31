В Самарской области восстановят лес в национальном парке «Бузулукский бор»

Выращивать саженцы будут в собственном питомнике. Фото: Тарас Помогайбенко

Лес в «Бузулукском бору» готовится к восстановлению. В ближайшее время здесь появятся новые деревья. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

На территории будет проведена масштабная работа. Она стартует с уборки в Борском лесничестве – участок избавят от погибших деревьев. На их месте будут высажены новые саженцы, которые вырастят в собственном питомнике тепличного типа. По данным нацпарка, семена будущих деревьев были собраны из 1000 кг сосновых шишек.

– Запустить питомник планируется во втором квартале текущего года. Через год мы будем обеспечивать себя посадочным материалом с закрытой корневой системой. Это позволит повысить приживаемость саженцев, которая пока не превышает 33%, – рассказал директор национального парка «Бузулукский бор» Андрей Латыпов.

Отмечается, что общая мощность питомника составит около 1 миллиона саженцев в год.

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