В Самарской области стали известны лучшие работодатели

Появился список лучших работодателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По всей стране и в Самарской области исследователи смогли проанализировать компании и выявить лучших работодателей. В этот список попали 13 компаний из 63 региона.

По информации крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, самый масштабный рейтинг страны смог выявить список лучших работодателей. До финала дошли 367 небольших компаний, 334 средних, 268 крупных и 103 крупнейших. В этом году в опросе приняли участие более 337 тысяч человек, что на 19% больше, чем в прошлом году.

В числе лучших, среди крупных компаний страны, оказали два работодателя из Самарской области. «Бэби-клуб» занял 65 место, а завод приборных подшипников – 157 место.

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