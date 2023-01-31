За год более 45 тысячам жителям помогли в центрах амбулаторной онкопомощи Самарской области

Всего было выявлено 2078 случаев онкозаболеваний за год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За год в Самарской области более 45 тысячам жителей помогли в восьми центрах амбулаторной онкологической помощи. В них проходят уточняющую диагностику при подозрении на рак.

— Было выявлено 2078 случаев онкозаболеваний, из них более 1400 случаев – на 1-2 стадии. Предраковые состояния излечиваются в 100% случаев, рак –в 90% случаев, если они выявлены на ранней стадии, — рассказали в минздраве Самарской области.

В медучреждениях создаются условия для приема пациентов, проводится ускоренная диагностика, ведется просветительская работа. Самарские врачи уверяют: большую роль в профилактике рака играет здоровый образ жизни.

Чтобы минимизировать риски развития заболеваний, рекомендуется рационально питаться, включить в жизнь физическую активность, отказаться от злоупотребления алкоголем и курения, регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.