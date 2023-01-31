Суд арестовал предполагаемого виновника смертельного пожара на ул. Некрасовской в Самаре

Самарцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре предъявили обвинение предполагаемому виновнику пожара в трехэтажном доме на улице Некрасовской, в результате которого погибли два человека. 36-летнему местному жителю вменяют статью 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, страшный пожар произошел днем 11 января 2023 года на улице Некрасовской, 25а. Огонь охватил многоквартирный трехэтажный дом. Из здания эвакуировали несколько человек. Среди них была и 5-летняя девочка, которая находилась в квартире на втором этаже. К сожалению, ее не удалось спасти. Малышка умерла от отравления угарным газом в машине скорой помощи. Спустя несколько часов в доме нашли тело 58-летней женщины.

Проверка показала, что к пожару причастен 36-летний жилец квартиры на первом этаже. Он злоупотреблял спиртными напитками и вел асоциальный образ жизни. Как стало известно «КП-Самара», в тот день в доме отключили отопление, мужчина решил отогреть замерзшие батареи. Для этого он использовал самодельный факел.

Как писала ранее «Комсомолка», 16 января 2023 года суд избрал подозреваемому меру пресечения. На время следствия мужчину отправили в СИЗО. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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