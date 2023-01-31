В Самарской области выросли продажи премиальных машин с пробегом

Жители региона все чаще покупают машины с пробегом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области все больше жителей покупают премиальный автомобиль с пробегом. Спрос на транспорт за прошлый год вырос на 19%.
По информации Авито Авто, самыми востребованными моделями стали: «Lexus RX», «Lexus NX» и «BMW X5». Средняя стоимость трехлетнего автомобиля превысила 5 млн 700 тысяч рублей. На долю брендов пришлось 1% от общего числа продаж с пробегом.
В целом по стране, продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 55%. На данный момент на платформе разместили более 17 тысяч объявлений и продаже авто.
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