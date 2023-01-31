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НовостиОбщество31 января 2023 12:00

Самарский «Росскат» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 1,2 млрд рублей

Следствие полагает, что руководители завода заключали фиктивные договоры, занижая сумму налогооблагаемой базы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завод «Росскат» оказался в центре разбирательств. Предприятие подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что с 2016 по 2018 год руководители АО «Росскат» умышленно занижали сумму налогооблагаемой базы. Для этого они заключали фиктивные договоры на переработку давальческого медьсодержащего сырья с несколькими предприятиями и предоставили в налоговую службу декларацию с ложными данными. В результате предприятие не доплатило НДС на общую сумму 1 млрд. 282 млн. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере». Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы по изъятой документации, отмечают в региональном СУ СК.

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