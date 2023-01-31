Самарский «Росскат» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 1,2 млрд рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завод «Росскат» оказался в центре разбирательств. Предприятие подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что с 2016 по 2018 год руководители АО «Росскат» умышленно занижали сумму налогооблагаемой базы. Для этого они заключали фиктивные договоры на переработку давальческого медьсодержащего сырья с несколькими предприятиями и предоставили в налоговую службу декларацию с ложными данными. В результате предприятие не доплатило НДС на общую сумму 1 млрд. 282 млн. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере». Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы по изъятой документации, отмечают в региональном СУ СК.

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