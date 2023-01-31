Аварийный старинный дом расселят в центре Самары

Дом признан аварийным и подлежит реконструкции / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Ленинском районе Самары изымут для муниципальных нужд старинный двухэтажный дом. Речь идет о здании на улице Фрунзе, 145 (литеры А, А1, А2, А3, А4). Оно признано аварийным и подлежащим реконструкции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

– Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 711 кв. м, квартиры №№ 1, 2, 5, 6, 7 и 8 общей площадью 381,6 кв. м и нежилое помещение № 1а площадью 95,6 кв. м, – говорится в документе.

В ближайшее время с собственниками помещения свяжутся с представителями департамента управления имуществом Самары. Чиновники должны будут определить размер возмещения. Если владельцы квартир не согласятся с условиями в течение 90 дней, помещения изымут в принудительном порядке.

По данным УГООКН Самарской области, здание на улице Фрунзе, 145 является объектом культурного наследия. Оно известно как жилой дом с лавками французского подданного Петра Франшвиля. Время постройки – вторая половина XIX века.

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