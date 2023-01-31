В Самарской области пройдет чемпионат России по сноукайтингу

В Тольятти пройдет спортивное соревнование. Фото: предоставлено организатором мероприятия

В городе Тольятти Самарской области пройдет чемпионат России по сноукайтингу. В течение пяти дней выступят около 100 спортсменов.

По информации пресс-службы правительства региона, официальный старты соревнованиям дадут 2 февраля 2023 года в 11:00. Специалисты определят лучших райдеров на длинной дистанции, также состав райдеров разбавят любитель сноукайтинга 65 региона. Они пройдут укороченную программу в выходные дни, 4 и 5 февраля, с 10:00 до 18:00 на набережной воцариться атмосфера горнолыжного курорта.

Мероприятие пройдут на территории Куйбышевского водохранилища, на набережной Автозаводского района, по улице Спортивной, 23. Организаторы также подготовили фестивальную программу для жителей и гостей региона.

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