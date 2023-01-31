МТС вошла в ТОП-10 лучших работодателей России

HeadHunter назвал лучших работодателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобильный оператор вошел в ТОП-10 компаний численностью более 5000 человек в списке лучших работодателей России по версии российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В 2022 году почти две тысячи компаний подали заявки на участие в рейтинге. В их числе - ИТ и финтех подразделения экосистемы компании: на четвертом месте в субрейтинге «IT и интернет» – МТС Диджитал, на втором месте в субрейтинге «Банки» – МТС Банк.

Работодатели оценивались по трем показателям: эффективность деятельности HR-подразделения (вес в итоговом балле 20%), внутренняя оценка — мнение сотрудников компаний (40%), внешняя оценка — мнение соискателей, ищущих работу (40%). Рейтинг составлен на основе ранжирования компаний в соответствии с конечным баллом, полученным организацией. МТС оказалась в десятке лидеров в субрейтинге самых популярных у соискателей компаний и первой в телекоме.

«По итогам 2022 года компания занимает высокие позиции в ведущих HR рейтингах — это общий результат всей команды. Как работодатель, мы стараемся дать нашим сотрудникам не только интересные задачи, стабильную работу с хорошей зарплатой, комфортное пространство и возможности карьерного роста, но и множество дополнительных крутых бонусов. В рейтинге HeadHunter наша экосистема в десятке лучших и это во многом благодаря развитию диджитал-подразделений. Мы поставили рекорд по найму ИТ-специалистов в 2022 году и сократили отток кадров до минимальных показателей за всю историю компании. В будущем у нас еще более амбициозные планы по развитию наших команд», – отметил первый вице-президент по технологиям Павел Воронин.

Ранее в этом году мобильный оператор вошел в десятку лучших ИТ-компаний по версии Хабр Карьера – площадки по поиску работы в ИТ-компаниях, и в десятку самых привлекательных работодателей для студентов ИТ-специальностей, по версии рейтинга карьерных ожиданий Best Company Award.