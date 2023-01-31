В Ленинском районе Самары временно снизят подачу тепла сразу на нескольких улицах

В квартирах ожидается небольшое похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самары проведут регулировку температурного режима. Сразу на нескольких улицах снизят параметры теплоносителей.

- с 12:00 31.01.2023 до 3:00 01.02.2023 снижены параметры теплоносителя, а также возможно его временное отсутствие в границах улиц: Дачная, Киевская, Карла Маркса, Московское шоссе, - публикуют на странице администрации района.

Всего в зону ограничений попадут 52 потребителя. ПАО «Т Плюс» принесли извинения за неудобства. Напомним, также 31 января 2023 года небольшое похолодание в квартирах ожидается в Промышленном районе. Работы планируют завершить до 19:00.

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