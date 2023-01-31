Запуск частных беспилотников запретили в Самарской области с 31 января 2023 года

Запрет на использование беспилотных аппаратов будет действовать до снятия режима базовой готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области запретили использовать частные беспилотные воздушные судна: квадрокоптеры и дроны. Об этом говорится в постановлении губернатора региона от 30 января 2023 года.

– Запретить использование беспилотных аппаратов на территории Самарской области. Исключение – беспилотные воздушные судна, используемые органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами МСУ, иными организациями и физическими лицами по договору с органами госвласти, – отмечается в документе.

Ограничение устанавливается до того момента, пока не будет снят режим базовой готовности, введенный пунктом 5 указа президента РФ от 19 октября 2022 года. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть со вторника, 31 января 2023 года.

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