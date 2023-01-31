Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 13:08

Запуск частных беспилотников запретили в Самарской области с 31 января 2023 года

Опубликовано соответствующее постановление губернатора региона
Анастасия ФИЛАТОВА
Запрет на использование беспилотных аппаратов будет действовать до снятия режима базовой готовности

Запрет на использование беспилотных аппаратов будет действовать до снятия режима базовой готовности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области запретили использовать частные беспилотные воздушные судна: квадрокоптеры и дроны. Об этом говорится в постановлении губернатора региона от 30 января 2023 года.

– Запретить использование беспилотных аппаратов на территории Самарской области. Исключение – беспилотные воздушные судна, используемые органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами МСУ, иными организациями и физическими лицами по договору с органами госвласти, – отмечается в документе.

Ограничение устанавливается до того момента, пока не будет снят режим базовой готовности, введенный пунктом 5 указа президента РФ от 19 октября 2022 года. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть со вторника, 31 января 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.