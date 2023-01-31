Жителей Самары обеспокоили слухи о закрытии молочной кухни

Чиновники опровергли информацию о возможном прекращении работы молочной кухни на базе МСЧ № 5 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В январе 2023 года жителей Самары обеспокоили слухи о грядущем закрытии молочной кухни на улице Республиканской. Местные жители заподозрили, что такие намерения имелись у руководства МСЧ № 5, на чьей территории находится здание «молочки».

Самарцы поделились опасениями с депутатом Госдумы Александром Хинштейном. По просьбе парламентария ситуацию прокомментировал первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

- У нас нет подтверждения слухам о конфликте между МСЧ № 5 и руководством молочной кухни. В любом случае руководители медсанчасти находятся в прямом подчинении минздрава, а со стороны министерства нет никаких намерений закрывать молочную кухню, - заявил чиновник.

По словам Сергея Вдовенко, сейчас имеются проблемы с доставкой продукции молочной кухни в различные районы города, так как ряд поставщиков прекратил эту деятельность. Но этот вопрос находится в стадии проработки, варианты решений уже предложены и в скором времени будут реализованы.

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