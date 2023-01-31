В Самарской области второй день ищут двоих пропавших подростков

Молодые люди не выходят на связь с 30 января 2023 года / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Жителей Самарской области просят помочь в поиске двоих подростков. 14-летний Даниил П. и 17-летний Вадим Е. пропали в понедельник, 30 января 2023 года. Последний раз их видели в поселке Новосемейкино Красноярского района. Информация об этом размещена в группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы Даниила: рост 172 см, нормальное телосложение, короткие русые волосы, зелено-голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная куртка, джинсы, серо-голубые ботинки и черная шапка.

Приметы Вадима: рост 172 см, худощавое телосложение, рыже-красные волосы, черные глаза. Он был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, черные ботинки, на голове – черная шапка.

По предварительной информации, парни могут находиться в любом городе. Всех, кто что-либо знает об их местонахождении, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «ЛизаАлерт» – Татьяна (+7-937-073-41-89).

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