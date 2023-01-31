Сбер представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini

Мощность большой колонки - 40 Вт, мини-версии - 5 Вт. Фото: предоставлено Сбером.

Две умные колонки с виртуальными ассистентами Салют уже появились в продаже. Они различаются мощностью звука: 40 и 5 Вт. Обе новинки воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность.

При покупке колонок пользователи могут подключить за 1 рубль 60 дней подписки, которая дает доступ к HiFi-стримингу Звук и другие преимущества.

По просьбе пользователя ассистенты найдут и включат подкаст, радио, любимую песню, колыбельную, музыкальную подборку и т.д.

Для детей есть раздел с образовательными подкастами, сказками, колыбельными и т.д. Ассистенты поддерживают беседу, отвечают на вопросы по школьной программе, включают микроподкасты об устройстве мира, играют с ребенком.

Колонки ставят будильники и таймеры, рассказывают о погоде, предупреждают о пробках и даже помогают контролировать обстановку, когда никого нет дома, благодаря детектору шума.

С помощью колонок пользователь может управлять бытовыми приборами с помощью голоса.