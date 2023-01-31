Жители Октябрьского района Самары могут остаться без тепла 31 января 2023 года

Батареи остынут в в домах жителей нескольких улиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители еще одного района Самары могут остаться без отопления и горячей воды 31 января 2023 года. На этот раз ограничения затронут Октябрьский район. Об этом сообщает местная администрация.

– В настоящее время на сетях ПАО «Т Плюс» ведутся работы по устранению аварийной ситуации. В связи с этим возможны отключения либо предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения ненадлежащего качества, – отметили в администрации Октябрьского района Самары.

В зону ограничений могут попасть многоквартирные дома, расположенные в границах улиц Луначарского, Осипенко, проспекта Ленина, Северо-Восточной магистрали, улиц Гагарина, Революционной, Лукачева и Постникова оврага. Планируемый срок окончания работ – до 2:00 среды, 1 февраля 2023 года.

Напомним, ранее сегодня могло похолодать в квартирах жителей Промышленного и Ленинского районов Самары. Причина – регулировка температурного режима тепловых сетей.

Фото: vk.com/okt_adm_samara

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