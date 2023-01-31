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НовостиОбщество31 января 2023 14:57

Самарской область попала в число лидеров по выполнению программы капремонта в школах

В прошлом году отремонтировали 49 учреждений
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Капитальный ремонт в школах продолжится в текущем году

Капитальный ремонт в школах продолжится в текущем году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область оказалась в числе лидеров по выполнению программы капитального ремонта в школах. В прошлом году отремонтировали 49 общеобразовательных учреждений, 19 из которых за счет федерального бюджета.

В программу входит не только ремонт, но и развитие школ, в том числе: закупка оборудования, повышение квалификации учителей. В дизайнерских проектах поучаствовали родители и дети, они смогли контролировать работу на всех этапах. Подобное взаимодействие произошло благодаря инициативе губернатора Дмитрия Азарова, который предложил создать областное родительское собрание.

Реализация программы «Модернизация школьных систем образования» продолжится и в текущем году. Капительный ремонт за счет средств регионального бюджета проведут в 25 зданиях школ. Кроме того, будут обновлены материально-технические базы для занятий спортом в учреждениях Большечерниговского и Кошкинского районов. Ремонт пищеблоков хотят провести в 96 школах.

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