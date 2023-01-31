В Самаре коммунальщиков привлекут к ответственности за ненадлежащую уборку территорий

Сотрудники ведомства обязали устранить нарушения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Промышленном районе Самары выявили факты ненадлежащей уборки территорий. Правоохранители зафиксировали нарушения законодательства.
По информации прокуратуры региона, сотрудники ведомства провели проверку в январе 2023 года и выявили нарушения по улицам Демократической, Шестая просека, Ново-Вокзальной, Георгия Димитрова и Ташкентской. Наледь покрыла прилегающие территории, крышки люков и пожарных гидрантов. Участки рекомендовано засыпать реагентами.
В отношении председателей товариществ внесли 16 представлений, возбуждено 14 административных дел. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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