Сильная магнитная буря обрушится на Самару 9 февраля 2023 года

В период бури возможно ухудшение самочувствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ожидается очередная сильная магнитная буря. Она накроет город 9 февраля 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день метеочувствительные горожане могут почувствовать ухудшение состояния, головную боль, слабость. Также может понизиться внимание и работоспособность. Специалисты рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, погода продолжает удивлять местных жителей. Оказалось, в январе 2023 года сумма осадков было ниже нормы. При этом, месячная норма осадков в феврале ожидается близкой к норме.

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