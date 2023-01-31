В Самаре мужчина, поджигавший пиццерию, понесет уголовную ответственность

Мужчину приговорили к колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местного жителя привлекли к уголовной ответственности. Он поджег пиццерию на улице Ленинградской.

По информации прокуратуры Самарской области, два года назад злоумышленник проник в пиццерию и украл ценные вещи. Награбленное он спрятал в картонную коробку, после чего решил поджечь помещение, чтобы скрыть следы. Сотрудники пиццерии смогли задержать подозреваемого. Сумму ущерба оценили в 13миллионов рублей.

Мужчину передали правоохранителям. Задержанного признали виновным, его приговорили к колонии строгого режима на 4 года. Кроме того, с осужденного взыскали причиненный ущерб. Приговор пока не вступил в свою законную силу.

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