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НовостиОбщество31 января 2023 16:51

В Самарской области средняя температура воздуха в феврале будет близка к норме

Аномалий не предвидится
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о погоде в феврале

Специалисты рассказали о погоде в феврале

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о прогнозе на февраль 2023 года. Аномального скачка температуры воздуха не ожидается.

- Средняя за месяц температура воздуха ожидается -7,7...-11,6°, что около средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается близким к норме, - отметили ФГБУ «Приволжское УГМС».

Напомним, в регионе до конца рабочей недели местами пройдет небольшой снег. В начале февраля на город обрушится сильная магнитная буря. Метеочувствительным жителям следует подготовиться.

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