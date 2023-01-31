Сбежавших преступников из казанской психбольницы задержали в Самарской области

Злоумышленников задержали в другом городе

В городе Тольятти Самарской области задержали двух злоумышленников. Мужчины сбежали из казанской психбольницы.

Подозреваемых направили на принудительное лечение, но мужчины решили устроить побег 28 января 2023 года. Преступники бежали в другой город, но не смогли долго пробыть на свободе. Совместными усилиями правоохранителей Тольятти и Казани мужчин удалось задержать, отмечают в "КП-Казань".

Сотрудники полиции проводят мероприятия с задержанными. Одного из мужчин поместили в психбольницу за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу жизни, а второго – за грабеж.

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