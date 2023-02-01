В Самаре состоится презентация книги «Волга в огне» 2 февраля 2023 года

Книга будет представлена в Историческом парке. Фото: vk.com/myhistory_project_smr

В среду, 2 февраля 2023 года, в Самаре состоится презентация книги Владимира Казарина и Павла Покровского «Волга в огне». Издание будет представлено в рамках открытия выставочного проекта «Сталинград – история Победы» в Историческом парке «Россия – моя история». Произведение расскажет о героях-речниках, которые обеспечивали работу сталинградских переправ и снабжали боеприпасами и топливом армию.

– «Волга в огне» - книга, посвященная работникам речного транспорта, совершившим героический подвиг в годы военного лихолетья. Она повествует о сильных духом людях, об опаленном боями волжском характере, о неоценимой роли речников в борьбе с фашистской Германией, – рассказали в пресс-службе Исторического парка.

Презентация книги начнется в 14:45. Сразу после этого гости мероприятия посмотрят фильм «Не ради Славы», который в хронологическом порядке расскажет историю Сталинградской битвы.

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