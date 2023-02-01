Более 70 км нового бесстыкового пути уложили на ж/д линии Самара – Москва в 2022 году

Всего в этом году на данной линии отремонтируют 81,3 км пути. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году на Куйбышевской железной дороге в ходе ремонтно-путевых работ уложено 70,9 км бесстыкового пути. Основные работы велись на направлении Самара – Москва на станции Обшаровка.

— Благодаря этому обеспечивается плавность хода, снижается уровень шума и повышается скорость движения поездов. Более 95% ремонта провели по технологии «Закрытый перегон», — сообщили в пресс-службе куйбышевской ЖД.

Работы коснулись перегонов Качелай – Сура, Воеводское – Качелай и Запищиково – Ковылкино. В это время поезда ходили по соседним путям в реверсивном режиме. В ремонте участвовало более одной тысячи человек.

В 2023 году на линии Самара – Москва запланировано больше работ по капитальному ремонту пути на 10,4 км для повышения скорости движения поездов и сокращению времени следования по маршруту. Всего в этом году на данной линии отремонтируют 81,3 км пути.

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