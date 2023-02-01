Прокуратура обнаружила нарушения при расчистке дворов в Промышленном районе Самары

Дворовые территории не расчищали от снега и не проводили обработку дорог реагентами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Промышленного района выявила нарушения, допущенные при уборке дворов в Самаре. Они были зафиксированы сразу по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В частности, некачественная уборка проводилась во дворах по улицам Демократическая, Шестая просека, Ново-Вокзальная, Георгия Димитрова, Ташкентская. Участки не были расчищены от снега и наледи при наличии колейности свыше 5 см. Кроме того, территорию не обработали реагентами и не расчистили крышки люков и колодцев от льда и снежного покрова.

Прокуратура внесла 16 представлений в адрес председателей ТСЖ. Также возбуждено 14 административных дел по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений». Сейчас они находятся на рассмотрении.

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