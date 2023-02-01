Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в феврале 2023 года

Обильных осадков в феврале не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в последний месяц зимы. По данным специалистов, февраль будет довольно теплым, без обильного количества осадков.

– Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -7,7, -11,6 градусов. Эти показатели в районе средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается близким к норме, – рассказали в Приволжском УГМС.

В среду, 1 февраля, температура воздуха составит всего -3, -8 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут 6-11 метров в секунду. Ожидается переменная облачность без осадков. В четверг, 2 февраля, характер погоды во многом сохранится. Небольшие изменения затронут температурные показатели – так, столбик термометра опустится до -4, -9 градусов, в ночное время местами до -19 градусов.

В пятницу, 3 февраля, в Самарскую область придет потепление. Температура воздуха составит -1, -6 градусов. Одновременно с этим ожидаются небольшие снегопады.

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