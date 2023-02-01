В Самаре только 41% мужчин согласились бы уйти в декрет вместо жены

Все дело не только в финансовых причинах, но и в традиционном восприятии семейного уклада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным опроса сервиса SuperJob, 41% мужчин в Самаре согласились бы воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком вместо жены. В 2022 году его для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой компании города.

При этом, большинство мужчин по-прежнему не представляет себя на декрете. Каждый третий ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 26% скорее исключают такую возможность. Все дело не только в финансовых причинах, но и в традиционном восприятии семейного уклада.

По сравнению с 2020 годом общее число тех, кто не против присматривать за младенцем, выросло на 4%. Только 17% самарских работодателей предоставляли сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребенком.

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