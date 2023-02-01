В Самарской области девушка из мести написала заявление на приятеля и сама попала под суд

В отношении заявительницы возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году полицейские Сызрани занялись расследованием необычной истории. Местная жительница написала заявление на приятеля, однако позднее выяснилось, что девушка просто решила отомстить. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Заявление от 23-летней девушки поступило в полицию в апреле 2022 года. Пострадавшая заявила, что приятель украл у нее телефон и золотую цепочку. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Однако полицейские обратили внимание, что показания пострадавшей, подозреваемого и свидетелей не сходятся.

Во время расследования выяснилось, что якобы похищенный телефон был в ломбарде, куда его сдала сама хозяйка вместе с приятелем. Получив 6 тысяч рублей, они закупились алкоголем и едой. Позднее девушка хотела выкупить аппарат и обратилась за помощью к другу. Тот отказался. Тогда девушка отправилась в полицию, где написала заявление на приятеля. По ее словам, таким образом она хотела ему отомстить.

Впрочем, доля правды в словах пострадавшей была. Оказалось, что золотую цепочку 20-летний подозреваемый действительно похитил. Он сорвал ее с шеи подруги во время застолья. В отношении парня возбудили уголовное дело за грабеж, он осужден на 9 месяцев лишения свободы условно.

Что касается самой мстительницы, она также предстанет перед судом. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и статье 307 УК РФ «Заведомо ложные показания».

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