В Тольятти сотрудница банка спасла двух доверчивых пенсионерок от мошенников

За свою внимательность Анна Суворова получила награду Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудница одного из банков Тольятти спасла двух пенсионерок от мошенников. Доверчивые старушки хотели отправить преступникам внушительные суммы, но девушка быстро заметила неладное. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Одной из жертв мошенников едва не стала 72-летняя жительница Тольятти. 15 сентября 2022 года ей стали звонить «сотрудники банка». Неизвестные рекомендовали перевести деньги на резервный счет. Пенсионерка отправилась в ближайший банк.

– Старушка пыталась снять 250 тысяч рублей, когда на нее обратила внимание сотрудница банка. Анна Суворова решила узнать, зачем пенсионерке такая сумма и заметила, что та волнуется. Поняв, что происходит, сотрудница сообщила пенсионерке, что та стала жертвой обмана, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Похожая ситуация произошла 10 января 2023 года. На этот раз в банк обратилась частая клиентка – 68-летняя жительница Комсомольского района.

– За неделю до этого она закрывала кредитную карту, а тут пришла оформить кредит в сумме 350 тысяч рублей. На все вопросы отвечала резко, явно волнуясь, – поделилась Анна Суворова.

Сотрудница банка приостановила операцию и обратилась в полицию. Сейчас полицейские занимаются расследованием дела. Саму Анну наградили за внимательность и активную гражданскую позицию. В торжественной обстановке начальник УМВД по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили девушке благодарственное письмо.

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