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НовостиОбщество1 февраля 2023 5:40

В Тольятти сотрудница банка спасла двух доверчивых пенсионерок от мошенников

Злоумышленники планировали оставить старушек без 600 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
За свою внимательность Анна Суворова получила награду

За свою внимательность Анна Суворова получила награду

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудница одного из банков Тольятти спасла двух пенсионерок от мошенников. Доверчивые старушки хотели отправить преступникам внушительные суммы, но девушка быстро заметила неладное. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Одной из жертв мошенников едва не стала 72-летняя жительница Тольятти. 15 сентября 2022 года ей стали звонить «сотрудники банка». Неизвестные рекомендовали перевести деньги на резервный счет. Пенсионерка отправилась в ближайший банк.

– Старушка пыталась снять 250 тысяч рублей, когда на нее обратила внимание сотрудница банка. Анна Суворова решила узнать, зачем пенсионерке такая сумма и заметила, что та волнуется. Поняв, что происходит, сотрудница сообщила пенсионерке, что та стала жертвой обмана, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Похожая ситуация произошла 10 января 2023 года. На этот раз в банк обратилась частая клиентка – 68-летняя жительница Комсомольского района.

– За неделю до этого она закрывала кредитную карту, а тут пришла оформить кредит в сумме 350 тысяч рублей. На все вопросы отвечала резко, явно волнуясь, – поделилась Анна Суворова.

Сотрудница банка приостановила операцию и обратилась в полицию. Сейчас полицейские занимаются расследованием дела. Саму Анну наградили за внимательность и активную гражданскую позицию. В торжественной обстановке начальник УМВД по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили девушке благодарственное письмо.

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