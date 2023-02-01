«Луковые» воры пытались обчистить частный овощной склад в Тольятти

Попытка не увенчалась успехом – оба вора были задержаны на месте преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции оперативно раскрыли преступление, которое едва не совершилось на одном из овощных складов в Тольятти. Овощебазу пытались ограбить преступники, но их вовремя заметили местные жители.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент произошел в конце января на одном из частных складов, который принадлежит местному бизнесмену. Злоумышленники приехали на участок вечером на «Газели». Ее они предварительно заказали в транспортной компании, заверив водителя, что овощи принадлежат им. Воры погрузили в машину 54 мешка репчатого лука общей массой более 1646 кг. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.

К счастью, грабителей вовремя заметили местные жители. Полицейские задержали двоих мужчин – ранее не судимых уроженцев соседней республики – на месте преступления. Овощи вернули хозяину.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору». Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.