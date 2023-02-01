Житель Самары из-за девушки с сайта знакомств лишился 600 тысяч рублей

Самарец попытался вывести денежные средства, но не смог. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 39-летний местный житель, который работает начальником отдела логистики, познакомился на сайте знакомств с девушкой и потерял более 600 тысяч рублей.

— В ходе общения незнакомка уговорила его инвестировать денежные средства и предложила использовать для этого определенный интернет-ресурс, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина согласился, сначала он вложил 200 тысяч рублей с помощью приложений, сайтов и назначенного наставника. Потом самарец оформил кредитные карты, взял взаймы у знакомых и перевел на продиктованный счет еще 400 тысяч рублей. В общей сложности мужчина вложил более 600 тысяч рублей.

Житель Самары попытался вывести денежные средства, но не смог. Связаться со специалистами тоже не вышло. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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