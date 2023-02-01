Праздник Масленицы пройдет в парке Дружбы Народов в Самаре в феврале 2023 года

Гости смогут принять участие в мастер-классах, посетить экскурсии и покататься на лошадях Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В этом году жители и гости областной столицы могут провести праздник Масленицы в парке Дружбы Народов. Мероприятие состоится 26 февраля 2023 года. Об этом сообщили в министерстве туризма Самарской области.

Праздник начнется в 10:00. В программе: игры и соревнования, конкурсы, мастер-классы, мини-экскурсии, масленичная карусель, весенние хороводы, концертная программа. Не обойдется и без традиционного катания на лошадях. Завершится Масленица сжиганием чучела и ярким фейерверком.

Вход на мероприятие платный. Гости старше 14 лет смогут приобрести его за 400 рублей. Стоимость льготного билета для детей от 7 до 14 лет, пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей составит 300 рублей. Дети до 6 лет, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы могут посетить праздник бесплатно.

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