Объявленный в федеральный розыск 16-летний подросток был задержан за кражу алкоголя в Самаре

Оказалось, что парня искали по всей стране как подозреваемого, который скрылся от органов дознания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии задержали в Самаре необычного злоумышленника. 16-летний подросток был объявлен в федеральный розыск, но попался на краже алкоголя из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Эта история произошла в вечернее время в Железнодорожном районе. Экипаж нес службу, когда из супермаркета на улице Красноармейской поступил тревожный сигнал. Директор торговой точки рассказал прибывшим на место росгвардейцам, что один из покупателей украл из магазина две бутылки коньяка. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей. Молодого человека задержали. А далее оперативников ждал сюрприз.

– Личность задержанного была установлена. Им оказался 16-летний житель Самары. Проверка показала, что он находится в федеральном розыске. С декабря прошлого года полицейские искали подростка как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания, – рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Молодого человека передали правоохранителям. Сейчас расследование продолжается.

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