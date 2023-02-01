В Самарской области стартовал прием заявок на получение статуса социального предприятия

Социальные предприятия могут принять участие в конкурсе грантов на сумму до 500 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители малого и среднего бизнеса Самарской области могут получить статус социального предприятия и пользоваться специальным комплексом мер поддержки. Как это сделать, рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

- Официальный статус позволит предпринимателям принять участие в акселерационной программе и претендовать на грант до 500 тысяч рублей. Мы высоко ценим труд социальных предпринимателей и постоянно расширяем возможности для них. Конкурс грантов мы проведем в регионе уже в третий раз, - отметил глава Минэкономразвития.

Напомним, социальными предприятиями считаются те, кто обеспечивает занятость социально уязвимых категорий граждан, реализуют товары и услуги, произведенные этими людьми, а также те, чья деятельность направлена на достижение общественно полезных целей.

Предприниматели могут подать заявления на получение статуса социальных уже сегодня. Прием заявок продлится до конца 2023 года. Какие документы необходимо собрать и куда их направить, можно узнать на сайте министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

МСП, официально получившие статус социальных предприятий, могут поучаствовать в конкурсе грантов. Он состоит из нескольких этапов: прохождение обучения, подача заявки и защита проекта перед конкурсной комиссией. В 2023 году стать участниками конкурса смогут и ИП с инвалидностью, у которых нет наемных работников.

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