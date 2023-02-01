В Самарской области утвердили День садовода, который будет отмечаться в августе

На данный момент в регионе более 1,5 миллионов жителей занимаются садово-дачным хозяйством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональные власти внесли изменения в закон «О памятных датах в Самарской области». Теперь официально закреплен новый праздник – День садовода. Об этом сообщили в самарской Губернской Думе.

День Садовода будет отмечаться в Самарской области в последнюю субботу августа. По словам депутатов, придание официального статуса празднику подчеркнет значимость садоводства на территории губернии.

На данный момент в регионе более 1,5 миллионов жителей занимаются садово-дачным хозяйством, зарегистрировано более 1075 садовых некоммерческих товариществ. А в 2022 году в сельском хозяйстве был достигнут рекордный за 40 лет урожай – собрано 3,5 миллиона тонн зерна.

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