Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 7:23

В Самарской области утвердили День садовода, который будет отмечаться в августе

Последняя суббота августа стала праздничной датой
Ирина СИНЕГУБОВА
На данный момент в регионе более 1,5 миллионов жителей занимаются садово-дачным хозяйством.

На данный момент в регионе более 1,5 миллионов жителей занимаются садово-дачным хозяйством.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональные власти внесли изменения в закон «О памятных датах в Самарской области». Теперь официально закреплен новый праздник – День садовода. Об этом сообщили в самарской Губернской Думе.

День Садовода будет отмечаться в Самарской области в последнюю субботу августа. По словам депутатов, придание официального статуса празднику подчеркнет значимость садоводства на территории губернии.

На данный момент в регионе более 1,5 миллионов жителей занимаются садово-дачным хозяйством, зарегистрировано более 1075 садовых некоммерческих товариществ. А в 2022 году в сельском хозяйстве был достигнут рекордный за 40 лет урожай – собрано 3,5 миллиона тонн зерна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.