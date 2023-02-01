Хорватский игрок «Крыльев Советов» перешел в бельгийский клуб

Матео Барач обещал летом вернуться в Самару. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Защитник «Крыльев Советов» Матео Барач стал игроком бельгийского «Остенде». Хорватский футболист проведет в этом клубе полгода на правах аренды, причем бельгийцы заплатят самарцам за эту аренду.

Сам игрок объяснил свой переход желанием почаще играть и обещал летом вернуться в расположение самарского клуба.

- В последнее время я нечасто выходил на поле, мешали в том числе и мелкие травмы. Мы хорошо поговорили с руководством клуба и пришли к обоюдному решению, что на данном этапе вариант с арендой в другой клуб будет наиболее правильным вариантом, - цитирует Барача официальный сайт «Крыльев Советов».

Впервые тема возможного перехода Матео Барача в другой клуб прозвучала в СМИ в начале января 2023 года. Тогда в качестве варианта называлась команда из ОАЭ. Агент игрока Стипе Лапич опровергал эту информацию, заявляя, что его подопечный доволен количеством игрового времени в Самаре.