«Ночевала в амбаре с мышами»: Екатерина Колотовкина рассказала о доставке гуманитарной помощи в зону СВО

Екатерина Колотовкина рассказала о своих поездках в зону СВО / Фото: ЦУР Самарской области

Супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина рассказала, как передает гуманитарные грузы военным и с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время поездок на передовую. Об этом она поделилась во время прямого эфира в ЦУР Самарской области.

По словам регионального представителя КСВО, директора по развитию фонда «Звезда и Лира», автора проекта «Жены Героев» Екатерины Колотовкиной, она не раз уже была на передовой. Она посещает медицинские отряды специального назначения, которые прилегают к зоне боевых действий, видится с бойцами и ранеными.

Супруга генерала поддерживает военнослужащих, передает им письма и посылки из дома. Екатерина Колотовкина отмечает, что страха в этих поездках у нее нет. Однако был один случай, когда ей пришлось испытать несколько пугающих моментов.

- Однажды мы ночевали в амбаре, где раньше хранили зерно. Там было просто безумное количество мышей. Они лазили по всему помещению, где я ночевала, - поделилась самарчанка.

Екатерина Колотовкина вспоминает: в тот момент мыши были для нее страшнее и ужаснее, чем возможный прилет снаряда. Самой пугающей была мысль, что по ней пробежит грызун.

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