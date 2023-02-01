Самарцам разъяснили, как активировать социальный проездной при оформлении карты жителя области

Номер социальной транспортной карты будет напечатан на оборотной стороне карты жителя. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре дали разъяснение по поводу замены социальных проездных на карту жителя Самарской области. Об этом рассказала руководитель пресс-службы городской администрации Елена Рыжкова.

— Владельцы социальной транспортной карты при визите в банк для ее замены на карту жителя могут сразу попросить банковского работника предусмотреть социальный проездной, — написала Рыжкова в телеграм-канале.

Если социальной транспортной карты пока нет, но право на ее оформление есть, то также при оформлении карты жителя Самарской области нужно сообщить об этом работнику банка. Тогда она активируется автоматически при получении карты жителя.

Номер социальной транспортной карты будет напечатан на оборотной стороне карты жителя, он начинается с цифр 80, 81, 82. Пополнить транспортную карту можно в отделениях почты, в кассах метрополитена, в офисах «Объединенной транспортной карты», через мобильное приложение «Объединенной транспортной карты» и Сбербанка.

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