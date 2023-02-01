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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:14

Новый коллективный договор на 2023-2026 годы подписали в самарском «ОДК-Кузнецов»

Документ направлен на регулирование социально-трудовых отношений между предприятием и работниками
Илона МАЙСКАЯ
Коллективный договор подписали Алексей Соболев и Наталья Крапивко / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Коллективный договор подписали Алексей Соболев и Наталья Крапивко / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В самарском «ОДК-Кузнецов» состоялось подписание коллективного договора на 2023-2026 годы. Свои подписи на документе поставили управляющий директор предприятия Алексей Соболев и председатель первичной профсоюзной организации Наталья Крапивко.

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения между работодателем и трудовым коллективом на ближайшую трехлетку. В документе сохранили обязательства, которые действовали ранее. Также там появились новые льготы для работников: материальная помощь многодетным родителям ко Дню знаний; сотрудникам, получившим образование без отрыва от производства; работникам, призванным на военную службу и возвратившимся с нее. Также в договор внесли пункт о доплате за ученую степень.

– Коллективный договор – важный документ, который формализует и закрепляет дополнительные социальные обязательства работодателя. Новый договор учитывает изменившиеся запросы работников, стимулирует к повышению квалификации, направлен на улучшение условий труда, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Новый коллективный договор опубликован на официальном сайте предприятия и на корпоративном информационном портале. Добавим, в начале марта состоится ежегодная конференция, на которой будут подведены итоги выполнения коллективного договора в 2022 году.

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