Екатерина Колотовкина призвала жен бойцов не рваться самостоятельно в зону СВО

Жена самарского генерала призвала волонтеров и родственников бойцов к взаимодействию с фондом "Звезда и Лира" / Фото: Екатерина Колотовкина / vk.com

Жена самарского генерала Екатерина Колотовкина обратилась к волонтерам и супругам военнослужащих. Она призвала их не рваться самостоятельно в зону боевых действий. Это может быть опасно как для них самих, так и для бойцов. Об этом она заявила в прямом эфире ЦУР Самарской области.

- В Самарской области много волонтеров, которые норовят ехать на передовую без согласования. Это очень опасно. Не стоит так делать. Можно попасть в беду и подставить тем самым наших военнослужащих, - отметила региональный представитель КСВО, директор по развитию фонда «Звезда и Лира», автор проекта «Жены Героев» Екатерина Колотовкина.

Супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрея Колотовкина подчеркнула, что сейчас связь с бойцами поддерживает фонд «Звезда и Лира». У этой организации налажена логистика, ее представители общаются со всеми командирами. Самарчанка призвала волонтеров и жен бойцов взаимодействовать с фондом. Она отметила, что каждый может быть полезен на своем месте, особенно в тылу.

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