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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:33

Самарский врач-гематолог рассказала, избыток каких витаминов опасен для человека

Для некоторых витаминов необходимо обязательно сдавать анализы
Ирина СИНЕГУБОВА
Опасность представляет избыток железа, который может привести к повреждению тканей, воспалению и фиброзу.

Опасность представляет избыток железа, который может привести к повреждению тканей, воспалению и фиброзу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский врач-гематолог Татьяна Миронова рассказала, какие витамины стоит пить для профилактики, для каких необходимо обязательно сдавать анализы. Об этом сообщает Sovainfо.ru.

— Не проверять анализы перед коррекцией дефицитов можно только в случае витамина Д и йода. Все остальные дефициты требуют клинического и лабораторного подтверждения, так как их избыток может нанести вред здоровью, — отметила Татьяна Миронова.

Так, опасность представляет избыток железа, который может привести к повреждению тканей, воспалению и фиброзу. Особенно восприимчивыми оказываются печень, сердце, суставы, кожа и эндокринные органы.

По словам специалиста, важно проводить коррекцию исключительно подтвержденных дефицитов и только с помощью лекарственных препаратов, а БАДы, являясь пищевыми добавками, не имеют доказательств эффективности или безопасности.

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