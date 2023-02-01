Минздрав Самарской области подтвердил, что в регионе есть возможность пользоваться молочной кухней

Постоянно данной продукцией пользуются около 300 жителей региона. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителей Самарской области могут воспользоваться продукцией молочной кухни. Возможность приобретать эту продукцию есть в шести раздаточных пунктах, в том числе в Самаре и Тольятти.

— В настоящее время ацидолакт, ацидофильное молоко, детский творог, наринэ детский производятся на базе Самарской медико-санитарной части № 5, — сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Всего за год на молочной кухне было произведено около 260 тысяч порций. Постоянно данной продукцией пользуются около 300 жителей региона. В соответствии с заказами организована и доставка молочной продукции на дом.

В ближайшее время для повышения доступности будут организованы пункты выдачи продукции в микрорайоне Крутые Ключи и Новокуйбышевске. Напомним, ранее жителей обеспокоили слухи о закрытии молочной кухни.

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