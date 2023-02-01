В «Единой России» рассказали об изменениях в народной программе

В народную программу партии решили внести корректировки и дополнения / Фото: Единая Россия

«Единая Россия» представила изменения в народную программу партии. В документе теперь официально закрепили раздел «Развитие новых регионов». Также в обновленную редакцию войдут предложения о реализации программы капремонта колледжей и техникумов; о модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах; о программе импортозамещения в здравоохранении; об обновлении лифтов в МКД. Еще один раздел, который может появиться в народной программе, - развитие туризма.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александра Живайкина, по итогам 2022 года регион исполнил 27% наказов жителей, которые вошли в народную программу. Это выше, чем в среднем по стране.

- При работе над областным бюджетом 2023 года фракция увеличила расходы по социально значимым направлениям, а также гарантировала финансовое обеспечение мероприятий народной программы . Это строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог, - отметил депутат.

Напомним, в 2022-м в регионе капитально отремонтировали 22 школы, благоустроили 318 дворов и 141 общественное пространство. В этом году работа по исполнению предложений и наказов жителей будет продолжена.

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