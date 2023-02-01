Жена самарского генерала рассказала о важности писем и детских рисунков для бойцов СВО

Екатерина Колотовкина отметила, что солдаты очень ждут писем с родной земли Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В последнее время неравнодушные люди стали все чаще отправлять письма и посылки на передовую. Бойцам пишут не только родственники, но и незнакомцы, чужие дети. Некоторые засомневались, а нужны ли военнослужащим подобные презенты.

На вопрос, заданный в соцсетях, ответила жена самарского генерала Екатерина Колотовкина. По ее словам, военным очень нужны письма из дома, даже от незнакомых людей. Они их очень ждут и с большой теплотой читают.

— Кто ездит на передовую, знает, как ребята относятся к детским рисункам. Их можно встретить и в блиндажах, и в подвалах. Это частичка дома, которая бойцам сейчас так необходима, — отметила во время прямого эфира в ЦУР Самарской области Екатерина Колотовкина.

Напомним, самарчанка — супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрея Колотовкина. Также она является автором проекта «Жены Героев» и директором по развитию фонда «Звезда и Лира». Екатерина Колотовкина неоднократно ездила в зону СВО, чтобы передать бойцам гуманитарную помощь и поддержать их.

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