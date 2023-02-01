Более 18 тысяч жителей Самарской области заболели ОРВИ с 23 по 29 января 2023 года

Заболевших стало больше в нескольких возрастных группах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор представил данные об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области с 23 по 29 января. В регионе зарегистрировано 18 160 случаев ОРВИ.

Данный показатель выше эпидпорога на 47,2%. Заболевших стало больше в возрастных группах: 7-14 лет (на 5,3%), а также 15 лет и старше (на 110%). В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди населения на 8,2%, в возрастной группе 0-2 года – на 19,5%, 3-6 лет – на 21,1%.

Зато в Самарской области житель стали меньше болеть гриппом. За прошедшую неделю было зарегистрировано 85 случаев. В сравнении с предыдущей неделей это на 20,6% меньше. Результаты лабораторного мониторинга показали, что в регионе циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов.

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