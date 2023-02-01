В Самарской области инвалид остался без жилья после сноса аварийного дома

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном начались разбирательства в отношении должностных лиц комитета по управлению муниципальным имуществом. Причиной послужил снос аварийного дома, в результате которого владелец одной из квартир остался без жилья.

Как сообщает прокуратура города, руководитель комитета заключил с подрядчиком договор на снос аварийного дома. При этом владелец одной из квартир – инвалид 2-й группы – не был расселен. Подрядчик не знал о таких нюансах и снес МКД вместе с квартирой инвалида. В результате горожанин остался без единственной недвижимости.

По факту произошедшего была проведена проверка. Во вторник, 31 января 2023 года, в отношении руководителя комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.